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Дзюба подвел итог матча «Зенита» в Лиссабоне одной фразой

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© Twitter

© Twitter

Питерский «Зенит», болельщики которого находились в приподнятом настроении и рассчитывали на выход в плей-офф Лиги чемпионов UEFA, опозорился в последней игре групповой стадии турнира. Россияне уступили на выезде португальской «Бенфике» с разгромным счетом 0:3. В итоге клуб с берегов Невы оказался на последнем месте в группе G и не попал даже в Лигу Европы.

По ходу встречи складывалось ощущение, что игроки «Зенита» больше следили не за мячом, а за счетом в параллельном матче. В Лионе «Лейпциг» выигрывал у местной команды 2:0, что выводило питерцев в европейскую весну в любом случае.

Редко переходя на половину поля соперников, россияне за всю игру нанесли по чужим воротам лишь четыре удара, один раз попав в створ. И если в первом тайме на табло светились нули, то сразу после перерыва «Бенфика» сняла все вопросы. На 47-й минуте Франко Черви забил первый гол. Через 10 минут защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил вторую желтую за игру рукой в своей штрафной и покинул поле. Хуан Антонио Пицци реализовал пенальти.

Питерцам все-таки удалось забить, но в свои ворота. На 79-й минуте после подачи углового это сделал Сердар Азмун. Тем временем «Лион» сравнял счет в матче с «Лейпцигом», что сразу опустило «Зенит» с семью очками на последнюю строчку в таблице. У «Бенфики» — столько же, но по разнице мячей в личных встречах португальцы заняли третье место. Они и сыграют весной в Лиге Европы. «Лейпциг» и «Лион» ждет плей-офф Лиги чемпионов.

Краткий итог выступлению в Лиге чемпионов подвел самый популярный футболист последнего месяца Артем Дзюба.

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