Названы реальные сроки высадки на Марс

Руководитель NASA Джеймс Брайденстайн на ежегодном Международном конгрессе астронавтики рассказал о реальных сроках, когда человек сможет достигнуть Марса.

Этот вопрос все чаще поднимается на подобных встречах, так как разработки для изучения Красной планеты почти готовы и их активно тестируют.

Глава NASA уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году. Эти сроки будут реальны, если первый марсоход нового поколения отправится на планету уже в следующем году.

Если мы ускоряем высадку на Луну, то мы ускоряем и высадку на Марс, — заявил Брайденстайн, имея в виду программу «Артемида» — высадку первой американской женщины на Луну в 2024 году.

Глава NASA считает, что Луна может стать перевалочным пунктом на пути к Марсу. На спутнике можно построить базу, где будут жить астронавты.

Несмотря на амбиции, Брайденстайн признается, что денег на все не хватает. Если бюджет агентства будет позволять, первый человек на Марсе окажется к 2035 году.