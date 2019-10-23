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Названы реальные сроки высадки на Марс

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Руководитель NASA Джеймс Брайденстайн на ежегодном Международном конгрессе астронавтики рассказал о реальных сроках, когда человек сможет достигнуть Марса.

Этот вопрос все чаще поднимается на подобных встречах, так как разработки для изучения Красной планеты почти готовы и их активно тестируют.

Глава NASA уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году. Эти сроки будут реальны, если первый марсоход нового поколения отправится на планету уже в следующем году.

Если мы ускоряем высадку на Луну, то мы ускоряем и высадку на Марс, — заявил Брайденстайн, имея в виду программу «Артемида» — высадку первой американской женщины на Луну в 2024 году.

Глава NASA считает, что Луна может стать перевалочным пунктом на пути к Марсу. На спутнике можно построить базу, где будут жить астронавты.

Несмотря на амбиции, Брайденстайн признается, что денег на все не хватает. Если бюджет агентства будет позволять, первый человек на Марсе окажется к 2035 году.

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