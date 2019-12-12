Четыре человека погибли в лобовом столкновении двух машин у Сочи

Серьезное ДТП произошло вечером 12 декабря на трассе Адлер — Красная Поляна. В результате аварии погибли четыре человека, еще один попал в больницу.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, виновником аварии стал 33-летний водитель Volkswagen Polo, который выехал на встречную полосу в районе 20-го километра дороги. В результате опасного маневра произошло столкновение с Range Rover.

Водитель и три пассажира Volkswagen Polo погибли на месте. Управлявший Range Rover 50-летний житель Санкт-Петербурга попал в больницу, пишет местное издание «ЯСНО».



В результате столкновения трасса была полностью заблокирована. Сотрудникам ДПС пришлось организовать объезд по старой дороге «Адлер — Красная Поляна».



Накануне из-за сильного снегопада в поселке Новый Де-Фриз во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием 48 автомобилей.

