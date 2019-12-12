Самолет протаранил несколько машин в США
- 12 декабря 2019, 01:00
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Небольшой частный двухмоторный самолет совершил вынужденную посадку на улице американского города Финикс в штате Аризона. При посадке он протаранил несколько автомобилей. На борту находились пилот и пассажир.
По данным местных СМИ, самолет запросил экстренную посадку на местном аэродроме, но до посадочной полосы не дотянул. Повреждения получили только автомобили и летательный аппарат.
«Я рад, что остался жив», — заявил пилот. Оба находившихся на борту человека сначала отказались от медицинской помощи, но затем один из них все же обратился в больницу для консультации.
Причины крушения пока не установлены. Идет разбирательство.
Тем временем в Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, совершавший полет в условиях плохой видимости.
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