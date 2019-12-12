Самолет протаранил несколько машин в США

Небольшой частный двухмоторный самолет совершил вынужденную посадку на улице американского города Финикс в штате Аризона. При посадке он протаранил несколько автомобилей. На борту находились пилот и пассажир.

По данным местных СМИ, самолет запросил экстренную посадку на местном аэродроме, но до посадочной полосы не дотянул. Повреждения получили только автомобили и летательный аппарат.

«Я рад, что остался жив», — заявил пилот. Оба находившихся на борту человека сначала отказались от медицинской помощи, но затем один из них все же обратился в больницу для консультации.

Причины крушения пока не установлены. Идет разбирательство.

Тем временем в Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, совершавший полет в условиях плохой видимости.