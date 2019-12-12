Названы основные версии крушения Ми-28 на Кубани

Ошибка в пилотировании и техническая неисправность в настоящий момент рассматриваются в качестве главных причин катастрофы военного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По данным Минобороны России, Ми-28 разбился 11 декабря около 23:00 по московскому времени в районе аэродрома Кореновск. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

По данным СМИ, машина 55-го вертолетного полка выполняла учебный полет, но из-за сильного тумана, летчик решил сесть на резервном аэродроме. Перегонять Ми-28 обратно в полк полетели заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи.

К месту крушения направлена комиссия, которая займётся выяснением его причин. Вероятно, в сложных метеорологических условиях при сильном тумане Ми-8 ударился о землю при приземлении. Машина полностью разрушена, оба летчика погибли. В Минобороны подчеркнули, что полет совершался без боекомплекта. На земле никто не пострадал.