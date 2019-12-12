Экипаж разбившегося на Кубани Ми-28 погиб

Военный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» разбился 11 декабря в Краснодарском крае вблизи аэродрома в Кореновске. На борту были два летчика. Оба они погибли.

«Никому из членов экипажа выжить по предварительным данным не удалось», — цитирует «Интерфакс» слова информированного источника.

Вертолет совершал учебно-тренировочный полет в условиях плохой видимости. Из-за сильного тумана его пришлось сажать на запасном аэродроме.

Очевидцы утверждают, что разрушенную машину нашли на территории воинской части неподалеку от станицы Платнировская. От удара одного из летчиков выбросило из кабины.

Несколько дней назад частный вертолет потерпел крушение под Новороссийском.