Бразильские порты побили рекорды по экспорту кокаина

Рекордное количество кокаина — 47,1 тонны — изъято в бразильских портах еще до конца октября нынешнего года. Основными пунктами назначения криминального груза выступали бельгийский Антверпен и голландский Роттердам. Всплеск экспорта наркотика говорит о высоком спросе на него в Европе и больших коррупционных проблемах в Бразилии. Большая часть нелегальных поставок осуществляется контейнерами.

По данным Globo, объем изъятий кокаина за 10 месяцев 2019 года на 31,5 тонну превысил прошлогодние показатели. Причем 85% (40 тонн) приходится всего на четыре порта страны.

Крупнейший в стране порт Сантос в юго-восточном штате Сан-Паулу 22 ноября побил рекорд 2018 года. В этот день в грузе металлолома, направлявшегося в Антверпен и Роттердам, нашли более тонны кокаина. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели контейнер, а затем привели собак, которые обнаружили кокаин, завернутый в алюминий и упакованный в полиэтиленовые пакеты.

На следующей неделе в Сантосе обнаружили еще одну тонну кокаина в мешках с сахаром, предназначенных для отправки в Марокко. В результате этого изъятия вес найденного наркотика в этом году достиг 25,3 тонны. Прошлый рекорд был зафиксирован годом ранее — 23,1 тонны.

В Паранагуа, расположенном к югу от Сантоса, за 10 месяцев было изъято около 13,5 тонн — почти в три раза больше, чем в течение всего 2018 года. Пунктами назначения почти всех поставок были порты Антверпен и Роттердам.



Более четырех тонн кокаина нашли в порту Натал — самой восточной гавани Бразилии и ближайшей к Европе. Наркотик был спрятан в грузе фруктов, направлявшемся в Роттердам. Здесь с момента постройки в 1932 году никогда не видели таких партий наркотиков до этого дня, пишет InSight.

Рекордное количество кокаина, изъятого в бразильских портах, указывает на противоположные тенденции. Власти усилили меры по борьбе с наркотрафиком, но также наблюдается усиление коррупции среди портовых работников и других лиц в цепочке поставок.

Пять лет назад в порту Сантос — крупнейшем в Латинской Америке и обеспечивающем около 40% морских перевозок Бразилии — была изъята всего одна тонна кокаина. Такой скачок является результатом увеличения производства наркотика в соседних странах, в частности в Колумбии. Кроме того это говорит о росте спроса на кокаин в Европе, где наркотик резко подорожал. Около 30% кокаина, изъятого в этом году в бельгийском порту Антверпен — главном портале для наркотиков в Европу — поступило из Бразилии.

Власти Бразилии используют для борьбы с наркоторговцами новые технологии: современное сканирующее оборудование, камеры наблюдения и компьютерные алгоритмы для выявления подозрительных контейнеров. Порт также рассчитывает на группу специально обученных собак. По словам чиновников, гораздо сложнее выявить группы, стоящие за крупными перевозками. Вероятно, все они работают крайне слаженно.

Большинство партий наркотиков контрабандным путем подбрасывают в грузовые контейнеры прямо на причале. Это в основном делается без ведома владельцев и требует сговора с работниками, сотрудниками службы безопасности и агентами транспортных компаний, которые знают, какие контейнеры должны быть загружены и куда их надо отправить. Точно так же для получения партии требуются коррумпированные работники в портах назначения.



Таким способом, к примеру, пытались отправить большую часть нелегальных грузов из Бразилии в Антверпен. Напротив, партии кокаина из колумбийских портов чаще прячут в законном грузе. Это означает, что наркотики закладывают при загрузке контейнера, а не после.

Колумбийские картели все чаще используют полупогруженные подводные лодки для транспортировки наркотиков. Недавно такое судно нашли в Испании, что заставило задуматься о массовом движении субмарин через Атлантику.