По делу о хищениях арестован гендиректор «Метростроя»
- 10 декабря 2019, 23:18
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров арестован на два месяца. Его подозревают в крупном хищении средств вверенной компании во время строительства метро в Санкт-Петербурге.
Руководитель «Метростроя» не признал своей вины и попросил суд отпустить его под залог в 25 миллионов рублей или направить под домашний арест. Однако получил отказ.
«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Александрова», — сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Срок меры пресечения — 8 февраля 2020 года, — отмечается в сообщении.
Ранее судом был также арестован подельник Александрова — генеральный директор ООО «БТР» Анатолий Болотов, помогавший налаживать схемы вывода украденных средств. Его задержали в аэропорту Пулково, не дав подозреваемому улететь в Израиль.
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