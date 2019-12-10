По делу о хищениях арестован гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров арестован на два месяца. Его подозревают в крупном хищении средств вверенной компании во время строительства метро в Санкт-Петербурге.

Руководитель «Метростроя» не признал своей вины и попросил суд отпустить его под залог в 25 миллионов рублей или направить под домашний арест. Однако получил отказ.

«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Александрова», — сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Срок меры пресечения — 8 февраля 2020 года, — отмечается в сообщении.

Ранее судом был также арестован подельник Александрова — генеральный директор ООО «БТР» Анатолий Болотов, помогавший налаживать схемы вывода украденных средств. Его задержали в аэропорту Пулково, не дав подозреваемому улететь в Израиль.