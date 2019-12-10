Арестован соучастник хищения средств «Метростроя»

Генеральный директор ООО «БТР» Анатолий Болотов, которого обвиняют в хищении средств ОАО «Метрострой» при строительстве метро в Санкт-Петербурге, арестован до 6 февраля 2020 года. Такое решение принял Дзержинский районный суд города.

Болотову предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение, или растрата). Следствие располагает данными о том, что бизнесмен в 2017 году вместе с гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым создал схему по выводу денег с использованием фиктивных договоров на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб от действий мошенников составил примерно 178 миллионов рублей.

Свою вину Болотов признавать отказался. Бизнесмена задержали в аэропорту Пулково, откуда он собирался улететь в Израиль.

Ранее стало известно о задержании по тому же делу генерального директора «Метростроя» Николая Александрова.