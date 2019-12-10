Самолет «КрасАвиа» вернулся в Уфу из-за отказа двигателя

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», выполнявший рейс KI-9551 Уфа — Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Лайнер вырабатывает топливо и готовится совершить посадку.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, посадка ожидается в 01:50 по местному времени (23:50 мск). На борту находятся восемь членов экипажа и 73 пассажира, в числе которых — трое детей.

«Мы скоординировали время посадки, посадка ожидается чуть позже. Решение будет принимать экипаж. Пока самолет находится в небе», — цитирует «Интерфакс» сообщение прокуратуры.

В начале ноября самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч, совершил вынужденную посадку в Самаре.