Самолет «КрасАвиа» вернулся в Уфу из-за отказа двигателя
- 10 декабря 2019, 21:49
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», выполнявший рейс KI-9551 Уфа — Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Лайнер вырабатывает топливо и готовится совершить посадку.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, посадка ожидается в 01:50 по местному времени (23:50 мск). На борту находятся восемь членов экипажа и 73 пассажира, в числе которых — трое детей.
«Мы скоординировали время посадки, посадка ожидается чуть позже. Решение будет принимать экипаж. Пока самолет находится в небе», — цитирует «Интерфакс» сообщение прокуратуры.
В начале ноября самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч, совершил вынужденную посадку в Самаре.
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