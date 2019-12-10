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В «Метрострое» сообщили о задержании гендиректора компании

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© metrostroy-spb.ru

© metrostroy-spb.ru

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.

Как сообщает пресс-служба компании, он ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения.

«9 и 10 декабря генеральный директор ОАО „Метрострой“ Николай Вадимович Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует», — приводит сообщение «Интерфакс».

При этом в пресс-службе отметили, что причина задержания не известна.

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