В «Метрострое» сообщили о задержании гендиректора компании

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.

Как сообщает пресс-служба компании, он ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения.

«9 и 10 декабря генеральный директор ОАО „Метрострой“ Николай Вадимович Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует», — приводит сообщение «Интерфакс».

При этом в пресс-службе отметили, что причина задержания не известна.