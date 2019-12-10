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Обвиняемый в убийстве сотрудника СК пройдет принудительное лечение

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© youtube.com

© youtube.com

Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, обвиняемый в убийстве сотрудника Следственного комитета РФ, будет направлен на принудительное лечение, поскольку страдает психическим расстройством.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, расследование уголовного дела по факту нападения на полковника юстиции Владислава Капустина завершено.

«В ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина, совершивший нападение на Капустина, страдает хроническим психическим расстройством, исключающей его вменяемость», — цитирует ее ТАСС.

В связи с этим принято постановление о применении к нему меры медицинского характера. Постановление направлено в Генеральную прокуратуру РФ.

Ранее сообщалось, что 1 октября сотрудник центрального аппарата СК полковник Владислав Капустин был ранен ножом в спину возле проходной здания ведомства в Москве и умер в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского. Ранение оказалось смертельным, поскольку нож задел сердце.

В Сети было опубликовано видео, в котором 39-летний мужчина рассказывает о том, что его побудило совершить преступление. Выяснилось также, что в Петербурге Григорьев жил в коммунальной квартире, где угрожал живущей в соседней комнате семейной паре. В 2016 году он взломал дверь в их комнату и поменял там замки. Супруги подали на Григорьева иск в суд, который в итоге встал на их сторону. Кроме того, Сергей Григорьев состоял на учете у психиатра, неоднократно писал на правоохранителей жалобы в Следственный комитет и просто грозил им расправой в Сети.

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