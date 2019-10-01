Опубликовано видео задержания убийцы полковника СК

Житель Петербурга Сергей Григорьев, нанесший смертельное ножевое ранение полковнику СК РФ Владиславу Капустину, дал первые показания при задержании.

В Сети опубликовано видео, в котором 39-летний мужчина рассказывает о том, что его побудило совершить преступление.

В частности, Григорьев ссылается на постановление мирового судьи, который якобы признал его правоту. При этом задержанный уверяет, что его заявление выкидывают. «Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что на помойке с матерью жить?», — объясняет мотивы своего поступка Григорьев. «В суде разберемся», — заключает он.

Нападение на полковника Капустина у проходной центрального аппарата СК РФ в Техническом переулке было зафиксировано камерой наблюдения. Эту видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

Телеканалу также удалось выяснить, что Григорьев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, неоднократно обращался в Следственный комитет и писал на правоохранителей жалобы, а также грозил расправой в Сети.

Как сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, в Петербурге Григорьев жил в коммунальной квартире, где угрожал живущей в соседней комнате семейной паре. В 2016 году он взломал дверь в их комнату и поменял там замки. Супруги подали на Григорьева иск в суд, который в итоге встал на их сторону.

Ранее сообщалось, что 1 октября сотрудник центрального аппарата СК полковник Владислав Капустин был ранен ножом в спину возле проходной здания ведомства в Москве и умер в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского. Ранение оказалось смертельным, поскольку нож задел сердце.