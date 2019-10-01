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Опубликовано видео задержания убийцы полковника СК

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© youtube.com

© youtube.com

Житель Петербурга Сергей Григорьев, нанесший смертельное ножевое ранение полковнику СК РФ Владиславу Капустину, дал первые показания при задержании.

В Сети опубликовано видео, в котором 39-летний мужчина рассказывает о том, что его побудило совершить преступление.

В частности, Григорьев ссылается на постановление мирового судьи, который якобы признал его правоту. При этом задержанный уверяет, что его заявление выкидывают. «Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что на помойке с матерью жить?», — объясняет мотивы своего поступка Григорьев. «В суде разберемся», — заключает он.

Нападение на полковника Капустина у проходной центрального аппарата СК РФ в Техническом переулке было зафиксировано камерой наблюдения. Эту видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

Телеканалу также удалось выяснить, что Григорьев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, неоднократно обращался в Следственный комитет и писал на правоохранителей жалобы, а также грозил расправой в Сети.

Как сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, в Петербурге Григорьев жил в коммунальной квартире, где угрожал живущей в соседней комнате семейной паре. В 2016 году он взломал дверь в их комнату и поменял там замки. Супруги подали на Григорьева иск в суд, который в итоге встал на их сторону.

Ранее сообщалось, что 1 октября сотрудник центрального аппарата СК полковник Владислав Капустин был ранен ножом в спину возле проходной здания ведомства в Москве и умер в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского. Ранение оказалось смертельным, поскольку нож задел сердце.

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В Грузии отмечено рекордное сокращение турпотока

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© Википедия

© Википедия

В Грузии впервые за последние десять лет зафиксировано ухудшение показателей пассажиропотока. Это вызвано остановкой прямого авиасообщения с Россией и прекращением работы российских туроператоров на данном направлении, пишет Sputnik Грузия.

«По последней статистике, в сентябре в международном аэропорту Тбилиси сокращение 17% и 12% - в международном аэропорту Батуми. Также скажу, что в течение последних десяти лет — это первый случай, когда мы имеем такую плохую статистику. В августе в Батуми сокращение составило 20%", — заявила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире местного телевидения.

Закарадзе считает, что «такое сокращение пассажиропотока, конечно, напрямую связано с запретом полетов из России». Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

Власти Грузии ожидают, что в туристическом секторе убытки от запрета перелетов из России составят по итогам 2019 года около 710 миллионов долларов.

Прямое авиасообщение с Грузией было запрещено 8 июля на фоне антироссийских акций в Тбилиси. Их организовали из-за того, что в июне на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Хотя это было сделано согласно протоколу мероприятия. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала «врагом и оккупантом».

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