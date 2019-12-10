Москвичей предупредили о последствиях неоплаты штрафов за парковку

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) напомнили жителям столицы о том, что задержка оплаты штрафов за парковку может повлечь за собой отказ в выезде за границу.

В ведомстве сочли нелишним предупредить об этом в преддверии новогодних праздников, на которые у многих запланированы зарубежные поездки.

«Чтобы избежать возникновения неприятных ситуаций, рекомендуем заранее проверять наличие у себя непогашенных штрафов», — приводит сообщение газета «Известия».

Отмечается, что штраф необходимо погасить в течение 60 дней с момента получения уведомления. В противном случае сумма будет увеличена вдвое.

Кроме того, нарушителям может грозить арест автомобиля или другого имущества, пишет издание.

Также предусмотрены и другие санкции. Например, не оплатившим вовремя штраф может быть также отказано в выдаче разрешения на бесплатную парковку по месту жительства или разрешения для многодетных семей. При этом действие имеющегося разрешения могут приостановить до момента полной оплаты штрафов.

Ранее сообщалось, что штрафом в три тысячи рублей будет облагаться нелегальная парковка на площадке для пожарной спецтехники и на газоне.