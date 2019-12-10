Москвичей предупредили о последствиях неоплаты штрафов за парковку
- 10 декабря 2019, 17:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) напомнили жителям столицы о том, что задержка оплаты штрафов за парковку может повлечь за собой отказ в выезде за границу.
В ведомстве сочли нелишним предупредить об этом в преддверии новогодних праздников, на которые у многих запланированы зарубежные поездки.
«Чтобы избежать возникновения неприятных ситуаций, рекомендуем заранее проверять наличие у себя непогашенных штрафов», — приводит сообщение газета «Известия».
Отмечается, что штраф необходимо погасить в течение 60 дней с момента получения уведомления. В противном случае сумма будет увеличена вдвое.
Кроме того, нарушителям может грозить арест автомобиля или другого имущества, пишет издание.
Также предусмотрены и другие санкции. Например, не оплатившим вовремя штраф может быть также отказано в выдаче разрешения на бесплатную парковку по месту жительства или разрешения для многодетных семей. При этом действие имеющегося разрешения могут приостановить до момента полной оплаты штрафов.
Ранее сообщалось, что штрафом в три тысячи рублей будет облагаться нелегальная парковка на площадке для пожарной спецтехники и на газоне.
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