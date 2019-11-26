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В центре Москвы введут новые штрафы за парковку с 5 декабря

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© youtube.com

© youtube.com

Штрафом в три тысячи рублей будет облагаться нелегальная парковка на площадке для пожарной спецтехники и на газоне.

Эта мера начнет действовать с 5 декабря на нескольких участках в центре Москвы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

По ее словам, в восьми дворах Центрального административного округа по просьбам местных жителей заработает программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». С его помощью можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне.

«Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и Управлением по ЦАО ГУМЧС России по Москве», — сказала собеседница агентства.

Писарь уточнила, что «Помощник Москвы» будет работать в тех дворах, где в ходе мониторинга выявлено больше всего нарушений. Они будут фиксироваться в автоматическом режиме без касания экрана пользователем. Программа сама определит, какой вид нарушения нужно зафиксировать.

Нововведение призвано повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине.

Глава ЦОДД добавила, что «Помощник Москвы» уже используют более 460 тысяч москвичей. «Благодаря их активной позиции количество нарушений ПДД в Москве с 2018 года сократилось на 9%", — заключила она.

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