Путин назвал боевиком убитого в Берлине гражданина Грузии

Гражданин Грузии, убитый недавно в Берлине, являлся одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске как жестокий боевик. Причины его смерти следует искать в «бандитской среде», заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четверки».

«Вы сказали об убийстве грузина, это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек», — цитирует РИА Новости слова Путина.

Президент России добавил, что только в одной из акций, организованной этим боевиком, было убито 98 человек.

«Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно», — подчеркнул Владимир Путин.

В конце августа 2019 года неизвестный выстрелом в голову убил некоего 40-летнего гражданина Грузии в Берлине. Прокуратура города сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, а также о том, что найдено «орудие убийства» и, предположительно, велосипед, на котором он пытался скрыться.

4 декабря Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с убийством этого гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва находит недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. России при этом придется принять ответные меры.

Также во время пресс-конференции в Париже Владимир Путин пригрозил судом WADA за решение об отстранении российских спортсменов от соревнований.