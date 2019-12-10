Путин пригрозил WADA судом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) своим решением по российским спортсменам нарушило принципы Олимпийской хартии. Это дает России право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил президент РФ Владимир Путин.

«Любое наказание — так повелось еще со времен римского права — должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения — и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», — отметил Владимир Путин.

У WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, добавил российский лидер.

«То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу: нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом», — подчеркнул президент России.

По его мнению, «в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии».

«И мы имеем все основания подать в CAS», — цитирует ТАСС слова Владимира Путина.

При этом президент отметил, что данное решение WADA должны проанализировать специалисты и юристы, чтобы они «со знанием дела разговаривали с нашими партнерами».

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия российскую национальную антидопинговую организацию РУСАДА, что приведет к санкциям в отношении отечественного спорта. Им запретят участвовать во всех крупных международных соревнованиях на четыре года, в том числе и в Олимпийских играх.