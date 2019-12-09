В осажденное белыми медведями село привезут целый арсенал спецсредств

Шумовые и сигнальные патроны, баллончики с газом и другую поддержку получат жители села Рыркайпий на Чукотке, осажденного белыми медведями. Местные власти также пообещали усилить патрули в населенном пункте, который терроризируют около 60 самых опасных сухопутных хищников.

В медвежьем нашествии виновата погода. На улице тепло, лед у побережья отсутствует. Белые медведи, лишенные возможности нормально охотиться, потянулись к людям, деятельность которых и вызвала климатические изменения.

Люди ответили усилением защиты от непрошеных гостей и изменением распорядка жизни. Все мероприятия в селе отменили, у больницы, школы и детского сада дежурит вооруженная охрана, патрули объезжают улицы. Дежурят полицейские, пограничники и волонтеры. Жителей проинструктировали, как вести себя в подобной ситуации. Школьников возят на занятия на автобусе.

«В село подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом. Готовы перебросить дополнительную технику и топливо. Рассматриваем вопрос об усилении „гарнизона Рыркайпия“ из числа работников полиции, охотоведов и добровольцев из Эгвекинота», — написал в Instagram глава региона Роман Копин.



Село Рыркайпий расположено на пути миграции белых медведей. Отсутствие льда не позволяет им уйти к привычным местам охоты — в сторону Берингова пролива и острова Врангеля. По словам главы региона, звери скопились на мысе Кожевникова, где раньше обитали моржи. Здесь — одно из самых крупных лежбищ на Чукотке. Медведи едят останки моржовых туш, что снижает вероятность их визитов к людям. Однако большинство хищников — молодые годовалые подростки. Они очень любопытны, и их могут заинтересовать человек и его деятельность. «Ридус» опубликовал видео из населенного пункта.



Тем временем ученые узнали, что температура в Арктике повышается намного быстрее, чем в остальных районах земного шара.