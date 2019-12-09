Как провести отпуск в Донбассе: школьный музей в Донецке

Район Петровский считается частью Донецка. Однако ехать на эту шахтерскую окраину из центра города придется не меньше получаса. Маленькие автобусы ходят с автовокзала. Война здесь оставила больше следов. И на улицах, и в памяти. О ней рассказывает и музей в обычной школе.

«До противника тут рукой подать. Не раз прилетали мины и снаряды, происходили обстрелы. Да происходят и сейчас. Так что, хоть это тоже Донецк, но отличие от благополучной центральной части достаточно заметное», — пояснил Андрей Михайлов (Kamer), согласившийся рассказать читателям «Ридуса» о путешествии в Донбасс.

В окне автобуса — стандартные пятиэтажки. Газовые трубы здесь часто идут поверху.

Старые дома сменяются частным сектором, но это все еще город.



С памятниками Советского Союза в ДНР не воюют, как на Украине.



Школа очень похожа на те, в которые ходят дети на большей части бывшего СССР.



«Несмотря на войну и то, что тут везде ее следы, тут растет уже целое поколение детей, чья жизнь большей частью война и есть. Мирное время они если и вспоминают, то только из совсем давнего детства, смутно. Большая часть сознательной их жизни — война. Они привыкли, учатся, бегают на переменах», — рассказал Андрей.



У школы стоит мемориал воинам-интернационалистам. В школе есть музей, когда-то созданный ветеранами — «афганцами». Сейчас в нем собрана уникальная экспозиция новейшей истории. Все еще идущей войны.

«Туристы тут, понятное дело, толпами не ходят, потому музей открыт не постоянно. Позвонили директору. Обещал подъехать через некоторое время», — рассказал наш путешественник.



Неподалеку — памятник депутату Государственной Думы Российской империи и председателю Всеукраинского ЦИК Григорию Петровскому, в честь которого назван этот район Донецка. На Украине память о нем старательно уничтожается, что выразилось в сносе монументов и смене названий.



«Доходит до абсурда. К примеру, город Днепропетровск, как мы знаем, сократился до названия реки Днепр», — напомнил Андрей.



Здание районной администрации. Донецк недаром называют городом миллиона роз, цветов тут действительно немало.



Вход в музей находится на верхнем этаже школы. В музее есть зал, где проводят лекции, выступления и показывают фильмы. Все экспонаты здесь настоящие.

Все носят следы идущей войны, как этот указательный знак с отверстиями от осколков.

Из длинного коридора посетители попадают в отдельные комнаты, где размещается экспозиция.



В экспозиции представлено творчество учеников школы.



«В память о первом руководителе республики, Александре Захарченко. Это экран, фотографии на нем меняются», — пояснил Андрей.



Самая страшная и пронзительная комната — мемориал погибшим.



«Можно спорить о том, чья идеология правильнее, но вот это оправдать невозможно. Гибель детей. Многие из этих фотографий, что чередуются на экране, я видел и раньше. Но одно дело видеть это, сидя далеко, в безопасности, на московском диване. Другое стоять тут, где это происходило, где рядом продолжают жить в горе их родные и близкие. Честно скажу, хоть я и мужик, но слезы пришлось душить. Тяжело это смотреть, там — особенно тяжело. Многое можно простить, но вот это не представляю, как. Некоторые рассуждают о том, что надо вернуть все назад и жить как и до войны вместе. Но как жить тем, кто потерял ребенка с теми, кто в этом виновен? Я не смог бы», — признался Андрей.



«Помните их, они не были солдатами, не брали в руки оружие, не ходили на референдумы и вообще не интересовались политикой. Но их все равно убили», — добавил он.

Экран напротив — мемориал погибшим взрослым, защитникам. «Здесь все друг друга знают, пришедший со мной человек сразу про фото сказал, дескать, а тот вот — друг, вместе учились. Тут многие потеряли либо родных, либо друзей», — пояснил Андрей.



Военный билет, пробитый пулей или осколком. И награда.



На экранах демонстрируются страшные последствия войны.



Знамя прославленного подразделения, в котором воевали смелые люди самых разных национальностей.



Нашивки различных подразделений и портреты известных защитников Донбасса.



Нередко наравне с мужчинами воюют и женщины. Это — форма полевого медика.



«Часто, особенно на ранних этапах, приходилось использовать то, что нашли. Пришедший со мной бывший боец сказал, что такие вот старые огромны советские рации в виде ранцев на спине, которым много десятков лет, использовали. Воевали, чем могли, что находили. Изначально это не была кадровая армия со своим снабжением», — пояснил Андрей.



Некоторые знамена явно повреждены в бою вражеским огнем.



Не весь музей посвящен нынешней войне. Он был создан до ее начала. Здесь хранится память и о мирной истории края — советском времени.



Часть экспозиции посвящена прославленному футбольному клубу, за который когда-то болел весь регион. «Увы, теперь из донецкого „Шахтера“, любимого всем городом, он превратился в какой-то львовский „Шахтар“», — напомнил Андрей.



Есть залы, посвященные Великой Отечественной. В отличие от происходящего по ту сторону фронта, здесь уважают и берегут память о том грозном времени.



«Так как изначально музей создавали воины-интернационалисты, его идей была память о всех бойцах, которые воевали, о всех войнах и горячих точках. Увы, никто тогда не догадывался, что следующая война придет прямо сюда», — добавил Андрей.



«Будете в этих местах, обязательно выделите время и посетите этот музей. И детей в будущем везите, что бы знали и помнили, что такое война и как тонка граница, отделяющая мирную жизнь от нее. Музей создавался как память о Великой Отечественной, Афганской, о войнах, на которые уезжали воины-интернационалисты. В итоге большую часть экспозиции заняли экспонаты, посвященные войне, идущей прямо за порогом этой школы», — сказал путешественник.



За дверью музея самая обычная общеобразовательная школа. Жизнь продолжается, вопреки войне.



Здесь близко — война, кровь, ужасы, следы осколков. Но люди продолжают жить обычной жизнью. Дети учатся, взрослые работают, ходят по магазинам.



«Когда не стреляют и если закрыть глаза на следы осколков, кажется, что это окраина какого-то обычного российского города. А люди тут удивительные. Продолжают жить, как прежде, вопреки всему. Железные люди», — сказал Андрей Михайлов.

