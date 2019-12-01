Как провести отпуск в Донбассе: передовая в двух шагах от мирной жизни

Андрей Михайлов, согласившийся рассказать читателям «Ридуса» о недавнем путешествии в Донбасс, на второй день поездки попал в совершенно другую вселенную. Этот мир разительно отличается от довольно мирного центра Донецка, хотя находится от него в считанных километрах.

«Сразу скажу, я человек сам гражданский, оружие не перевозил. Недавно в новостях сообщили, что теперь на передовую не допускаются даже журналисты-военкоры. Не знаю, получилось бы мне теперь попасть туда, где я был тогда», — рассказал он.

Во время поездки до автовокзала стало заметно, насколько велик Донецк. Центральная улица Артема весьма протяженная — она проходит и по богатому центру, и по окраинам, где расположены частные дома. Когда-то полный людей вокзал стоит полупустым, электричек мало, но на площади расположен базар. «Вообще на улице торгуют в Донецке много где», — признался Андрей.



На здании вокзала — следы попаданий осколков. Отсюда уже недалеко до мест, где шли и до сих пор идут бои.

Здесь есть небольшой музей старых паровозов под открытым небом. И здесь на стеклянных стенах — следы обстрела.



От вокзала ходят старенькие автобусы. Они перевозили людей даже во время полномасштабных боевых действий. И водители, и пассажиры рисковали жизнью, но что делать, если здесь жили и живут горожане, которые уже не удивляются обстрелам.



Проезжая через поселок Октябрьский, в окно автобуса на каждом шагу видишь следы обстрелов. Немало мирных жителей здесь было ранено и убито.

«На окраине встречает старый „жигуленок“, весьма многое повидавший в жизни. Кстати, еще с украинскими номерами. Боец, который был за рулем, рассказал, что он еще от его дедушки», — отметил Андрей.

После КПП дорога ведет в сторону поселка Жабуньки. «Это место забыть не получится, когда-то здесь жили и гуляли люди, играли дети. Сейчас в поселке не осталось ни одного целого дома», — рассказал наш путешественник.



«На стене напоминание, что бывает с теми, кто поведется на пропаганду противника», — показывает на фотографию объявления Андрей.



«Так как здесь живут защитники города, понятное дело у них есть оружие», — добавляет он.



В помещении, где спят бойцы, развернут флаг Боевого Братства.



«Не стоит верить рассказам людей о высокооплачиваемых наемниках. Реальные защитники Донбасса живут довольно скромно — двухъярусные жесткие самодельные спальные места, печка чтобы не замерзнуть. Быт как видите, более чем скромный. Учитывая и невысокое денежное содержание, это конечно люди только идейные. Я с ними разговаривал, весьма хорошо отличаемый местный акцент у каждого. То есть это местные добровольцы, не какие-нибудь секретные части из Бурятии, как нам пытается иногда рассказать пропаганда их противника», — пояснил Андрей.



«Боевые сепаратистские коты. „Котята-сепаратята“», — пошутил автор фотографии. Настоящие воины, каждый день ходящие под пулями. Здесь часто стремятся брать в компанию, кормить и приручать маленьких бездомных животных.



Небольшой бюст Ленина говорит о многом.



Медицинский работник подразделения с полевыми бескаркасными носилками. В углу — небольшой телевизор, у которого воины иногда отдыхают.



«Обычный дом Жабуньков, без крыши, остатки остова», — пояснил Андрей.



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Типичный предмет для пейзажа Жабуньков — в дороге торчит неразорвавшаяся мина. Она немного в стороне от мест, где ходят бойцы, потому саперы ею еще не занимались. «Тут таких мест немало, у саперов до всех руки не доходят. «Следы войны, даже когда она закончится, придется ликвидировать долго. Эхо ее будет отзываться много лет», — добавил Андрей.

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По этим домам Жабуньков с украинской стороны велся обстрел.

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Самодельная лодка. Говорят, рыбу ловить можно, хотя выглядит, конечно, забавно.

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«Сопровождающие меня люди рекомендуют отсюда не пользоваться вспышкой. Вот там, около километра до населенного пункта Пески, где стоит противник. Хотя мы явно в гражданской одежде и без оружия, для той стороны это препятствием часто не является», — сказал Андрей.

«Следы сильных боев тут буквально валяются под ногами на каждом шагу. Это от противотанкового гранатомета СПГ», — пояснил автор фотографии.



Повсюду рассыпаны гильзы. Многие уже ржавые. Боев тут было много, место переходило из рук в руки несколько раз.



Досталось и деревьям. Ветки и ствол этой березы поломаны осколками.



«Таблички такие не для красоты, ходить туда действительно не следует», — отмечает Андрей.



Путешественник отметил, что полностью целых домов в поселке вообще не увидел.



А так бойцы кипятят воду.



Когда-то здесь весело играли дети, а теперь плюшевые игрушки валяются среди гильз от БМП-2. Очень хочется надеяться, что владелец этого игрушечного слона просто впопыхах потерял его и сейчас жив.



«Наш водитель. Как видите, вместо обещанной украинской пропагандой до зубов вооруженной новейшей техникой российской армии, я встретил вот таких, как этот местный парень на старом дедушкином «жигуленке»», — подчеркнул Андрей.



«Табличка. Когда-то здесь значит был дачный поселок «Каштан». Потом здесь сражалась легендарная «Спарта» Моторолы. Вообще здесь побывали самые разные подразделения по ротации. С обеих сторон», — добавил путешественник.



Здесь всегда были шахты. Окраины Донецка — шахтерские места. Во время войны возвышающиеся сооружения обстреливали. Но что важно, близко к ним подходят жилые районы. И туда тоже прилетало не раз. И были раненые и погибшие среди гражданских лиц. «За день до моего приезда из тяжелого пулемета обстреляли место вблизи площадки, где дети играли. Дети здесь в этих районах уже привычные, не пугаются, а знают, как и куда быстро уходить. И это особенно страшно», — добавил Андрей.



«Вот такие простые парни в стоптанных «берцах» и выцветшем камуфляже, простые и улыбчивые, защищают здесь на передовой находящиеся за ними районы своего города, каждый день рискуя своими жизнями», — добавил он.



«Надеюсь, мои фотографии дают хотя бы небольшое представление о том, как выглядят места боевых действий на окраинах Донецка. Как выглядят и живут люди, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы в центре работали фонтаны и прогуливались мамы с детьми», — подытожил Андрей Михайлов.

