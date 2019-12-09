Человечество случайно замедлило климатическую катастрофу

Задумавшись о сохранении озонового слоя планеты, человечество невольно смягчило «парниковый эффект» в результате выбросов углекислого газа. Случайные и побочные результаты Монреальского протокола, подписанного в 1987 году, оказались куда важнее для сохранения климата Земли, чем Киотское соглашение десять лет спустя. Хотя именно оно было призвано замедлить глобальное потепление. К такому выводу пришли ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Опасные для озона химические вещества, которые были запрещены Монреальским протоколом, вызывают в тысячи раз более сильный «парниковый эффект», чем CO2. Благодаря принятию этого документа сегодняшние глобальные температуры оказались значительно ниже. К середине нынешнего столетия Земля будет в среднем на один градус холоднее, чем это было бы без соглашения. В Арктике смягчение получилось еще больше — на 3−4 ° C.

«Поэтому Монреальский протокол не только спас озоновый слой, но и в значительной мере смягчил глобальное потепление», — заявил ведущий автор статьи в издании Environmental Research Letters Ришав Гоял.

При этом влияние на глобальное потепление Киотского соглашения ученые оценили намного скромнее. Действия, предпринятые в рамках этого документа, только к середине нынешнего века приведут к снижению температуры на 0,12 ° C. Это маловато по сравнению с одним градусом Монреальского протокола, ставшего первым международным договором, успешно замедлившим темпы глобального потепления.

Такие неожиданные результаты были получены непреднамеренно. Группа ученых решила количественно оценить, как Монреальский протокол повлиял на атмосферную циркуляцию у Антарктиды. Для этого создали две модели глобального климата — с учетом соглашения и без его принятия. Затем исследователи расширили моделирование в будущее и получили удивительную картину.

Кроме снижения темпов роста температур, Монреальский протокол снизил интенсивность таяния льда. Если бы соглашение не было принято, в Арктике летом сейчас было бы примерно на 25% больше открытой воды.

«Без громких фанфар Монреальский протокол на протяжении более трех десятилетий смягчает последствия глобального потепления, превосходя некоторые договоры, которые были специально направлены на смягчение последствий изменения климата», — заявил один из авторов работы, доктор Мартин Джакер.



Но главное, считает профессор Мэтью Ингланд, успех Монреальского протокола наглядно демонстрирует способность международных договоров ограничивать выбросы парниковых газов. «Они действительно работают, они могут очень благоприятно повлиять на наш климат и помочь нам избежать опасных уровней его изменения. Монреаль разобрался с галогенами, следующая большая цель — обнулить выбросы углекислого газа», — подчеркнул ученый.

Накануне несколько тысяч жителей Брюсселя образовали «живую цепь» вокруг здания парламента Бельгии ради борьбы за климат Земли.