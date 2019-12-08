Тысячи экологов образовали «живую цепь» в центре Брюсселя

Более двух тысяч человек собрались 8 декабря в центре Брюсселя, чтобы взяться за руки и образовать живую цепь в защиту будущего. Кольцо окружило здание федерального парламента Бельгии и королевский дворец. Участники акции призвали к срочным совместным действиям против изменения климата.

Двухчасовая демонстрация прошла во время встречи политиков разных стран в Мадриде для обсуждения конвенции ООН об изменении климата. По данным полиции, в мирной демонстрации приняли участие около 2400 человек.

«Основная цель состоит в том, чтобы добиться больше действий. Чтобы федеральное правительство решило проблему климатического кризиса. Нам нужна солидарность и сотрудничество с правительством и политиками в Бельгии», — цитирует Reuters слова пресс-секретаря «Климатической коалиции Бельгии» — одного из организаторов акции.



Тем временем в докладе на саммите ООН по климату в Мадриде ученые отметили некоторое снижение темпов выброса углекислого газа в атмосферу планеты. И рассказали о причинах этого явления.