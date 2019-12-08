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Более 40 человек погибли в пожаре на фабрике в Индии

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© Twitter

© Twitter

Не менее 43 рабочих погибли в результате пожара на фабрике по производству сумок в столице Индии — Дели. Огонь охватил четырехэтажное здание в переполненном старом квартале города рано утром 8 декабря.

По данным местных властей, около 100 рабочих ночевали на фабрике. Спасти удалось не более 60 человек. Представители пожарной охраны заявили, что предприятие не было зарегистрировано, и здание не оборудовали необходимой сигнализацией. Владельца производства уже арестовали, пишет сайт «Би-би-си». Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пожар «ужасающим» и выразил соболезнования семьям погибших.

Очевидцы событий рассказали, что огонь начал быстро распространяться с нижних этажей и дошел до третьего, где спали рабочие. Окрестные дома разбудили крики о помощи, но оказать ее люди не могли. Попавшим в беду советовали подняться на крышу, но не всем удалось это сделать.

Территория, где расположена фабрика, представляет собой сеть узких улочек, по которым трудно проехать пожарной технике. Спасателям приходилось срезать решетки на окнах первых этажей, а потом выносить пострадавших на плечах.

Несколько дне назад пожар произошел в резервуаре нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана. Погибли два человека.

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