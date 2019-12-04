Два мертвых тела нашли на месте пожара на станции «Транснефти» в Татарстане

Спасатели нашли тела двух мужчин на месте пожара, который произошел 4 декабря в резервуаре нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана. Предприятие принадлежит компании «Транснефть».

«На месте пожара на резервуаре НПС „Калейкино“ Альметьевского района найдено тело погибшего мужчины. В 22:27 спасатели ПАСФ „РегионСпас“ обнаружили тело второго погибшего», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Пожар возник во время проведения плановых работ по очистке выведенного из эксплуатации резервуара объемом 20 тысяч кубических метров. Внутри емкости все заволокло дымом, снаружи бушевало пламя. Сработала система пожаротушения. Людей, находившихся в резервуаре, накрыл деформированный купол конструкции. К их поискам спасатели приступили после тушения огня.

Ранее в этот же день страшный пожар произошел в колледже Одессы. Погибли и пострадали люди.