Кинокритик из США включил российский фильм в топ-10 картин десятилетия

«Левиафан» попал в топ-10 лучших фильмов десятилетия по версии известного американского кинокритика Тодда Маккарти.

Картина Андрея Звягинцева заняла в списке шестую строчку, обогнав картину Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (7-е место), «Бруклин» (8-е место), а также боевик «Безумный Макс: Дорога ярости» (9-е место) и документальную ленту «Привратники» (10-е место).

По словам Маккарти, грандиозная аллегория Звягинцева принадлежит к типу фильмов, которые редко снимают на Западе. «Мастерство, смелость и сила этого мощного артхауса захватывают дух», — цитирует кинокритика американский журнал The Hollywood Reporter.

Возглавил рейтинг мини-сериал «Карлос», а в первую пятерку также вошли ленты «Социальная сеть», «Внутри Льюина Дэвиса», «Выживут только любовники» и «Служанка».

Ранее сообщалось, что фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» (1977) занял 11-е место в списке «100 лучших картин, снятых женщинами».