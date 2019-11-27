Советский фильм вошел в двадцатку лучших картин, снятых женщинами

Фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» (1977) занял 11-е место в списке «100 лучших картин, снятых женщинами».

В сотню вошли еще две отечественные ленты, поставленные Кирой Муратовой: «Астенический синдром» (1989) и «Долгие проводы» (1971), расположившиеся на 48-й и 59-й строчках соответственно.

Возглавил рейтинг, составленный Би-би-си, фильм Джейн Кэмпион «Пианино» (1993).

В пятерку лучших также попали «Клео от 5 до 7» (1962) Аньес Варда, «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080» (1975) Шанталь Акерман, «Хорошая работа» Клер Дени (1999) и «Трудности перевода» Софии Копполы (2003).

Топ-100 был составлен по результатам опроса 368 критиков из 84 стран мира. Наибольшее предпочтение они отдали лентам французского режиссера Аньес Варды (6 картин в списке) и американки Кэтрин Бигелоу (5 картин). По четыре фильма, представленных в списке, созданы француженкой Клер Дени, британкой Линн Рэмси и американкой Софией Копполой.

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