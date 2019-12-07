Экс-доцент СПбГУ Соколов начал писать книгу-исповедь об убийстве

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, приступил к работе над книгой-исповедью.

По словам его адвоката, уже готовы первые 53 страницы рукописи.

«Он находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой-исповедью. Написаны первые 53 страницы», — поделился с «360» адвокат экс-доцента СПбГУ Александр Почуев

Юрист также рассказал телеканалу о том, что во время последней встречи Соколов попросил обеспечить его бумагой и ручкой.

Кроме того, Почуев пожаловался на то, что он может посещать Соколова только один раз в неделю в присутствии посторонних лиц и «в условиях, не позволяющих осуществлять защиту в полном объеме».

Ранее о литературном замысле Соколова сообщил «Регион online» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, главной героиней книги историка станет убитая Анастасия Ещенко. Соколов якобы хочет рассказать о жизни с девушкой, о любви к ней и о том, как несколько секунд перечеркнули все.

Напомним, 9 ноября полицейские вытащили из Мойки доцента Соколова, находившегося состоянии сильного алкогольного опьянения. При нем нашли рюкзак с отрезанными человеческими руками и травматический пистолет.

Голову убитой историком его любовницы Анастасии Ещенко и окровавленную пилу обнаружили уже в квартире ученого.

По версии Соколова, он убил 24-летнюю девушку в пылу ссоры из-за его детей, спрятал тело в квартире и попытался избавиться от него только через день. Но данные экспертизы показали, что обвиняемый застрелил ее спящей уже в ночь на 8 ноября.

Суд арестовал историка до 8 января. На первом заседании по своему делу Соколов плакал и настаивал на максимально суровой мере наказания. Тем не менее его адвокат обжаловал арест.

Во время проходившего 15 ноября следственного эксперимента, Соколов, предпринял попытку самоубийства.



В конце ноября Соколова перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.