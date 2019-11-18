Экс-доцент СПбГУ Соколов попытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, предпринял попытку самоубийства во время проходившего 15 ноября следственного эксперимента, сообщают «Невские новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, с целью чистоты эксперимента с Соколова временно сняли наручники, чем он тут же попытался воспользоваться.

Однако следователи моментально пресекли попытку обвиняемого покончить с собой. Тем более сделать это было маловероятно, поскольку на Соколове был шлем и бронежилет.

Как сообщал «Ридус», правоохранительные органы настолько опасались за жизнь специалиста по наполеоновским войнам, что при проведении следственного эксперимента его сопровождал десяток охранников.

Напомним, 9 ноября полицейские вытащили из Мойки доцента Соколова, находившегося состоянии сильного алкогольного опьянения. При нем нашли рюкзак с отрезанными человеческими руками и травматический пистолет.

Голову убитой историком его любовницы Анастасии Ещенко и окровавленную пилу обнаружили уже в квартире ученого.

По версии Соколова, он убил 24-летнюю девушку в пылу ссоры из-за его детей, спрятал тело в квартире и попытался избавиться от него только через день. Но данные экспертизы показали, что обвиняемый застрелил ее спящей уже в ночь на 8 ноября.

Суд арестовал историка до 8 января. На первом заседании по своему делу Соколов плакал и настаивал на максимально суровой мере наказания. Тем не менее его адвокат обжаловал арест.