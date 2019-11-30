Почему всероссийская акция «Альянса врачей» провалилась

В ряде регионов России прошли акции и одиночные пикеты, организованные профсоюзом медицинских работников «Альянс врачей». Это движение всецело поддерживается основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.

Участники митингов и пикетов заявляют, что выступают против коррумпированности отечественного здравоохранения. При этом акции получились весьма малочисленными. Так, на участие в одном из митингов было заявлено всего пятнадцать человек, а в Ижевске и Перми протестовать вышли только 14 активистов. В Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи, Смоленске и некоторых других крупных городах профсоюз «Альянс врачей» провел лишь одиночные пикеты.

У медиков акции «Альянса врачей» тоже интереса не вызвали. Возможно, это связано с тем, что профсоюз имеет в медицинских кругах весьма сомнительную репутацию. Например. работники здравоохранения Сахалинской области полагают, что митинги «Альянса врачей» — чистая PR-кампания, которая к реальной ситуации в отечественной медицине отношения не имеет.

Лично у нас нет необходимости выходить протестовать на улицу. Мы проводим нормальный диалог с властью и находим компромиссные решения. Хотя, надо признать, в нашей отрасли проблем очень много, — приводит сахалинское издание АСТВ сообщение областного комитета профсоюза работников здравоохранения.

Ранее на «Альянс врачей» жаловались глава городского онкологического диспансера Санкт-Петербурга Эльдар Топузов и сотрудница этого учреждения, доктор медицинских наук Рашида Орлова. В частности, они обвинили активистов в дезорганизации работы медицинского объекта.

«Когда они к нам приехали без предупреждения, все больные и врачи были взбудоражены, — рассказала Орлова. — Активисты проникли по пропуску одного из сотрудников и стали без разрешения снимать больных. Больные, которые не хотели, чтобы об их заболевании рассказывали во всеуслышание, естественно, стали писать жалобы. С этим „Альянсом“ лучше бы разобраться. Активисты занимаются популяризацией исключительно себя».



Вызывает вопросы и переполох, устроенный «Альянсом врачей» в одном из ведущих научно-исследовательских институтов России — «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина».

Несколько сотрудников гематологического отделения записали с помощью «Альянса врачей» видеообращение с требованием уволить нового директора детского подразделения Светлану Варфоломееву и вернуть прежние зарплаты, которые с ее приходом якобы понизили. В противном случае, обещали врачи от лица всех работников учреждения, будут массовые увольнения.

Среди забастовщиков был основатель первого в нашей стране отделения трансплантации костного мозга Георгий Менткевич и заместитель главы НИИ детской онкологии Максим Рыков.

По словам руководителя центра Ивана Стилиди, Менткевич и Рыков надеялись занять пост директора детского подразделения вместо Варфоломеевой, поэтому они и стали требовать ее увольнения.

Сейчас они написали заявления на увольнение. Вместе с ними хотят уйти еще восемь сотрудников. Однако больше никаких других заявлений не поступало. Чтобы вы понимали, НИИ «Блохина» — это пять институтов, три из которых клинические. Это 3500 сотрудников. В детском Институте работает 135 человек, — поведал в интервью КП господин Стилиди.

Еще один аспект — учрежденный Менткевичем благотворительный фонд «Настенька», который работает на территории «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», о чем пишет Teltgram-канал «Медицинская Россия».

Организация Менткевича занимается сбором средств детям на операции по пересадке костного мозга. При этом все операции, которые финансировал фонд «Настенька», могли быть оплачены из государственного бюджета. Отделение трансплантации костного мозга может выполнять до 70 таких операций в год, но почему-то заявок на квоту в Минздрав поступало лишь 20.

«Как только Варфоломеева объявила о том, что со следующего года мы переходим на лечение пациентов по квотам государственного задания и точно получим финансирование, вот тут и началась информационная атака на Варфоломееву», — сказал Стилиди.

Все фонды сами в своей смете закладывают оплату работы враче. И эти зарплаты в несколько раз выше тех, которые предусмотрены Минздравом. То есть фактически Менткевич привлекал средства граждан, из которых сам платил себе и своим товарищам, — добавила начальник отдела организации оплаты труда Анастасия Кукушкина.

Месяц назад у председателя «Альянса врачей» Александры Васильевой, которая не раз заявляла, что она, работая в сфере здравоохранения, получает около 25 тысяч рублей в месяц, была найдена элитная загородная недвижимость стоимостью выше 50 миллионов рублей.