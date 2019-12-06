Эксперты назвали гуманными приговоры участникам незаконных митингов

В Москве вынесли приговоры участникам летних несанкционированных митингов. Павел Новиков, ударивший во время акции полицейского пластиковой бутылкой, получил штраф в размере 120 тысяч рублей. Студент ВШЭ Егор Жуков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в размещении экстремистских роликов на YouTube. Никита Чирцов, толкнувший на митинге сотрудника Росгвардии, получил год колонии общего режима. А Владимиру Емельнову, который потянул росгвардейца за форму, дали два года условно.

Суд поступил гуманно, — прокомментировал приговоры адвокат Шота Горгадзе. — Был установлен факт нарушения закона, поэтому, конечно, об оправдательных решениях говорить не приходится. Но наказание было назначено минимальное. Я думаю, что эти люди осознают свои ошибки и в дальнейшем откажутся от участия в незаконных акциях.

Теперь, отметил Горгадзе, несистемная оппозиция «лишилась возможности кричать на каждом углу о «кровавом режиме».

«Это то, ради чего они идут на всевозможные провокации. Вспомним историю Pussy Riot, когда так называемой защитой делалось все, чтобы эти девочки получили реальные сроки. Чтобы потом западные СМИ имели повод писать о жестокости политического режима в России. Здесь, на мой взгляд, со стороны оппозиции была предпринята попытка сделать то же самое. Неслучайно разогревалась толпа, звучали призывы и так далее», — пояснил эксперт.

При этом, по мнению адвоката, ответственность за случившееся должны нести не только рядовые участники протестных акций, которые получили сегодня обвинительные приговоры, но и главные организаторы митингов — представители ФБК Алексей Навальный, Любовь Соболь и прочие лидеры оппозиции.

Алексей Навальный вообще никогда не несет никакой ответственности. Для меня это загадка… То он подставляет подростков под уголовную ответственность, обещая им какие-то мифические десять тысяч евро в ЕСПЧ, то он призывает всех выйти на незаконные митинги, а сам в это время улетает с семьей отдыхать за рубеж, пока верящие ему люди задерживаются сотрудниками правоохранительных органов… Должно быть, у него есть очень влиятельные покровители, — заключил Шота Горгадзе.

«Несмотря на мягкость приговоров, Алексей Навальный и другие оппозиционеры все равно будут пытаться обвинить режим в притеснениях так называемых свободных людей, — высказался политолог Павел Данилин. — Старая пластинка о том, что «карательная машина» лютует, будет крутиться… Что касается непосредственно Жукова, то здесь ситуация очевидна. Человек открыто призывал к перекрытию дорог. То есть он действительно толкал людей на экстремистские действия. Это не наивный мальчик с горящими глазами, а переполненный пафосом революционер. Надеюсь, что эта ситуация с приговором поставит ему мозги на место».

Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в свою очередь обратил внимание, что шумиха вокруг участников московских несанкционированных акций «никакого отношения к реальной стране и ее проблемам не имеют».

«Каждый раз, когда я слышу о протестах и беспределе властей, то вспоминаю одну и ту же историю. Когда-то мои друзья Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов ехали из Москвы во Владивосток на электричках. Посредине пути пришла новость об аресте министра Улюкаева. И никто из пассажиров электрички этой фамилии никогда в своей жизни не слышал. И старые, и молодые знали лишь Путина и Медведева. А Улюкаева не знали. Так что все ваши истерики по поводу московских процессов никакого отношения к реальной стране и ее проблемам не имеют», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в странах Евросоюза за участие в несанкционированных митингах, которые приводят к массовым беспорядкам, наказывают куда более строго, чем в России.

Так, например, в Германии за провоцирование массовых беспорядков (и даже за одно лишь намерение эти беспорядки спровоцировать) положено до пяти лет тюрьмы. А в Великобритании за призывы к беспорядкам в социальных сетях может быть вынесен приговор до 10 лет тюрьмы.