Петр Толстой: в Европе за уличные беспорядки наказывают строже, чем в РФ

В странах Евросоюза за участие в массовых беспорядках наказывают куда более строго, чем в России. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью изданию «Газета.ру».

В частности, по словам депутата, в Италии или Германии по таким обвинениям предусмотрены не только значительные сроки тюремного заключения, но и огромные штрафы.

При этом, добавил Толстой, в случае с несанкционированными митингами, которые прошли летом этого года в Москве, ответственность должны нести не только рядовые участники протестных акций, но и те люди, которые «вовлекли юношей и девушек в бессмысленные манифестации».

Политолог Павел Данилин в свою очередь обратил внимание, что в каждом отдельном случае в отношении задержанных участников столичных несанкционированных акций применяются разные меры. Всё зависит от тяжести правонарушения, а также от результатов обыска, подчеркнул эксперт.

Так, во время обыска актера Павла Устинова был найден только смартфон, когда у других фигурантов обнаруживали ножи и топоры. Поэтому мы имеем дело с объективным рассмотрением, не нацеленном на карательные меры, — уверен Данилин.

Ранее в Общественной палате РФ поддержали заявление главы СПЧ Валерия Фадеева о том, что суд не должен чрезмерно наказывать участников летних несанкционированных митингов в Москве, если их противоправные деяния не привели к серьезным увечьям сотрудников правоохранительных органов, сообщил член ОП Михаил Аничкин.



«Мера наказания должна быть соизмерима содеянному. Люди вышли на несанкционированные акции в угоду организаторам, поучаствовали в определенной массовке и в итоге сами себе нанесли колоссальный вред. Хорошо, что суды начали подходить к этому делу объективно. Уже вынесен ряд мягких приговоров по резонансным случаям», — отметил Аничкин в интервью газете «Взгляд».

Напомним, что в период избирательной кампании в подписных листах независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации на выборах. Такое решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.



Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.