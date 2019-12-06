Астероид Бенну загадал ученым новые загадки

Потенциально опасный астероид 101955 Бенну, к которому около года назад приблизился аппарат NASA OSIRIS-REx, преподнес ученым ряд сюрпризов. Сначала выяснилось, что это — не единый объект, а целая группа космических камней, скрепленных между собой силой тяжести. Теперь его классифицировали как «активный» из-за странных процессов, происходящих на поверхности.

Встреча OSIRIS-REx и Бенну произошла 3 декабря прошлого года. Аппарат вращается вокруг астероида с 31 декабря 2018 года. 6 января космическая глыба внезапно выбросила несколько потоков частиц. Подобные, но менее интенсивные «взрывы» произошли также 19 января и 19 февраля. По словам ученых, это не просто редкое явление. Наблюдать его удается впервые.

Во время самого большого выброса Бенну исторг 200 частиц. Ученые смогли определить скорость 117 из них. У самых быстрых она достигла 3,3 метра в секунду. Еще 52 двигались слишком медленно, чтобы преодолеть гравитацию астероида и упали на поверхность. Размер выброшенных частиц — от единиц до десятков сантиметров. Некоторые остались вращаться вокруг Бенну, превратившись в маленькие спутники. Все три взрыва произошли в разных местах, но каждый раз — после местного «полудня», во второй половине светлого времени на поверхности астероида.

Ученые отмечают, что разрушение комет под воздействием солнечного света — привычное дело. Оно объясняется строением — эти небесные странницы преимущественно состоят изо льда. Для каменных астероидов подобное поведение нехарактерно. Кроме того Бенну не отличается высокой скоростью вращения вокруг своей оси, что также могло бы объяснить выбросы.



Возможно, предположили астрономы, потоки частиц вылетают с поверхности из-за бомбардировки микрометеоритами. Также причиной могут являться минералы, содержащие воду, которых здесь достаточно много. Бенну испытывает большие перепады температуры — за полное время обращения вокруг оси (чуть более четырех часов) они достигают в среднем 100 градусов. Во время выбросов амплитуда была еще больше — от 250 до 400. Из-за потерь молекул воды или термического стресса камни могут разрушаться, пишет издание Science. Некоторые из частиц, покидающих астероид, могут попасть на Землю.

Ученые также выяснили, что поверхность Бенну состоит в основном из крупных валунов, а не мелкозернистого материала, как считалось ранее. На астероиде много ценных минералов. Некоторые могут содержать сведения о зарождении Вселенной. Объект оказался намного старше, чем ожидалось. Местом рождения, скорее всего, был главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Вероятно, Бенну — осколок большого объекта, разрушенного около двух миллиардов лет назад. Удар выбросил его в космос, но со временем астероид стабилизировался на новой орбите, благодаря притяжению нашей планеты.

В 2020 году OSIRIS-REx должен совершить посадку на поверхность и отобрать образцы грунта Бенну. Впервые в истории он доставит этот материал на Землю. Возвращение ожидается в 2023 году. В NASA считают, что когда-нибудь астероиды могут послужить заправочными станциями для автоматических или пилотируемых миссий, если научиться добывать из них водород и кислород.

Бенну в 2135 году может подойти к Земле ближе, чем Луна. Во время следующих встреч — в 2175 и 2195 годах — расстояние может еще сократиться. Прямое столкновение маловероятно, но данные, собранные во время миссии OSIRIS-REx, помогут найти способы отклонения потенциально опасных объектов.

Тем временем другой зонд NASA приблизился на рекордное расстояние к Солнцу и начал разгадывать его загадки.