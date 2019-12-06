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Фонари на рыболовных сетях спасут тысячи дельфин и черепах

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© Twitter

© Twitter

Фонарики, закрепленные на рыболовных сетях, могут спасти от гибели множество дельфинов и морских черепах, предупреждая и оберегая их от случайного попадания в опасные ловушки. Световые сигналы на 70% сокращают «случайный улов» черепах и на 66% -дельфинов, выяснили в ходе совместного исследования ученые британского Университета Эксетера и перуанской природоохранной организацией ProDelphinus.

В ходе эксперимента выяснилось, что фонари никак не влияют на улов целевых видов рыб — тех, за которыми рыбаки отправляются в море. Также световая индикация позволяет на 85% сократить попадание морских птиц в жаберные сети — самую распространенную рыболовную снасть мирового промысла.

«В рыбном промысле часто наблюдается попадание в жаберные сети исчезающих и охраняемых морских видов — черепах, китов, дельфинов и морских птиц. Это может привести к сокращению их популяций, но пока предложено мало решений этой проблемы. Сенсорные сигналы — в данном случае светодиодные фонари — это один из способов, которым мы могли бы предупредить такие виды о наличии рыболовных снастей в воде», — заявила ведущий автор исследования Алессандра Биелли.

В эксперименте принимали участие малые рыболовные суда, выходившие в море из трех перуанских портов в период с 2015 по 2018 годы. Ученые прикрепляли фонарики на расстоянии десяти метров друг от друга вдоль 864 жаберных сетей. Каждая из них соединялась с неосвещенной сетью для сравнения результатов.

«Резкое сокращение случайного вылова морских черепах и мелких китообразных в освещенных сетях показывает, как этот простой, относительно недорогой метод может помочь этим видам и позволить рыболовам спокойно вести ловлю. Учитывая достигнутый нами успех, мы надеемся, что на других промыслах, столкнувшихся с аналогичными проблемами, постараются подсветить рыболовные сети «, — цитирует издание EurekAlert слова доктора Джеффри Мангела из перуанской неправительственной организации ProDelphinus.

Тем временем слишком теплые зимы практически лишили корма северных оленей на родине Санта-Клауса.

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