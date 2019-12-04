На саммите ООН отметили замедление роста мировых выбросов CO2

Доклад, представленный на саммите по климату ООН в Мадриде, показал, что мир еще далек от резкого сокращения выбросов CO2, которое помогло бы избежать катастрофического глобального потепления. Виной тому растущее потребление нефти и газа. Тем не менее, в Соединенных Штатах и Европе существенно уменьшилось использование угля.

Неожиданное падение потребления угла помогло замедлить прогнозируемый рост выбросов углекислого газа до 0,6% в 2019 году по сравнению с 2,1% в предыдущем году. На это оказало влияние и замедление экономического роста в Китае и Индии, отмечается в Глобальном углеродном бюджете.

«Слабый рост выбросов углекислого газа в 2019 году связан с неожиданным сокращением использования угля в мире. Но этого падения недостаточно, чтобы преодолеть устойчивый рост потребления природного газа и нефти», — цитирует Reuters слова представителя Центра исследований проблем климата CICERO Глена Петерса.

Петерс добавил, что глобальные выбросы СО2 от сжигания ископаемого топлива, вероятно, будут более чем на 4% выше в 2019 году, чем четырьмя годами ранее, когда было принято Парижское соглашение по борьбе с изменением климата.

Доклад представляет собой первую годовую оценку увеличения выбросов углекислого газа. Он опубликован исследовательской группой Глобального углеродного проекта в нескольких научных журналах. Авторы утверждают, что недавний рост использования возобновляемых источников энергии и электромобилей в лучшем случае лишь замедлил рост выбросов CO2. При этом он должен быть остановлен, если человечество хочет достичь указанных средних температурных значений в рамках Парижского соглашения.

Исследование также показало, что выбросы CO2от лесных пожаров и других изменений в землепользовании выросли в 2019 году до шести миллиардов тонн. Это — примерно на 0,8 миллиарда тонн больше, чем в предыдущем году. Отчасти виной тому стали пожары в Амазонии и Индонезии.

«Небольшое замедление в этом году не вызывает особого энтузиазма. Если никакие структурные изменения не лежат в его основе, то наука говорит нам, что выбросы будут в среднем постепенно увеличиваться», — заявил ученый Глобального института Грэнтэма Имперского колледжа Лондона Юрий Рогель.