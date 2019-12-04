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Один человек погиб в результате пожара в Одессе

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© Twitter

© Twitter

Страшный пожар произошел 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пострадали 24 человека, в числе которых — 10 несовершеннолетних. Одна женщина от полученных ожогов скончалась в больнице.

Огонь, охвативший здание 1914 года постройки, вырвался на крышу и полностью ее уничтожил. Площадь пожара составила около четырех тысяч квадратных метров. Помимо колледжа сгорели несколько расположенных там же офисов.

В числе пострадавших — 13 студентов. Погибшая 17-летняя девушка, по данным местных СМИ, также была учащейся колледжа. Людей, получивших ожоги, отравления угарным газом и различные повреждения доставили в больницы.

Тушение огня осложняла конструкция старинного здания с деревянными перекрытиями. По словам очевидцев, пожарные проявили мужество и умение, но их снаряжение оставляет желать лучшего.

Накануне один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме поселка Яковлево Белгородской области.

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