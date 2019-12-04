Спасательная операция во взорвавшемся жилом доме под Белгородом завершена

Спасательные работы на месте обрушения стены жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области завершены. Из-под обломков извлекли тело погибшего мужчины.

«Разбор разрушений продолжится и ночью, спасательные работы завершены», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области.

Взрыв газа в жилом доме произошел накануне вечером на улице Шаландина. Рухнула стена с первого по четвертый этаж. В зону обрушения попали четыре квартиры. В больницах оказались шесть человек. Местные власти организовали для жильцов пункт временного размещения.



Причиной взрыва могла стать неисправность газового котла. Ранее «Ридус» опубликовал видеозапись с места трагедии.