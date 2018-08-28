Береговая охрана США показала видео перехвата наркосубмарины с кокаином

Береговая охрана США (USCG) опубликовало зрелищное видео рейда своего спецназа против судов наркомафии, перевозящих наркотики. На записи продемонстрирован захват самодельного быстроходного полупогружного судна в восточной части Тихого океана в июне 2019 года.

На записи видно, как катер береговой охраны США Munro приближаются к движущейся наркосубмарине, а затем бойцы на полном ходу запрыгивают на ее крышу и ломают люк до тех пор, пока его изнутри не открывает курьер наркомафии.

Оказалось, что полупогружное судно перевозило партию кокаина весом более 7 тонн, рыночная стоимость которой составляет 232 миллиона долларов.

Для строительства своих подводных лодок и полупогружных судов наркомафия использует сталь, стекловолокно и мощные двигатели, которые позволяют таким судам преодолевать тысячи километров по воде из Колумбии в США. Подлодки обладают небольшой глубиной погружения в несколько метров, а полупогружные суда возвышаются над водой на несколько десятков сантиметров, что в пасмурную погоду делает их визуально почти незаметными.

Экипаж наркосубмарин обычно составляет не более 5 человек, длина судна может превышать 10 метров, запас хода — 5 тысяч километров, а масса перевозимого кокаина — 10 тонн. Столь внушительные характеристики необходимы для навигации по сложному маршруту, так как прямой путь из Колумбии в США через Карибское море, где очень развито судоходство, чреват обнаружением наркосубмарины.

Всего, как сообщается в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 года в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму 569 миллионов долларов.

Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как колумбийский священник привез в Россию кокаин в желудке, но был задержан в московском аэропорту «Шереметьево».