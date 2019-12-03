Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Причиной взрыва жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области могла стать неисправность газового котла. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В результате взрыва обрушилась часть четырехэтажного здания от крыши до подвала. В зону обрушения попали четыре квартиры.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали не менее шести человек. Двое получили ожоги. Четверо доставлены в больницу. Пока нет данных о погибших, но под завалами могли остаться люди. Неизвестна судьба жильцов квартиры на первом этаже. Именно там находился источник взрыва.

Сейчас спасатели вручную разбирают обвалившиеся конструкции дома. На месте происшествия работают психологи МЧС. Подготовлен пункт временного размещения для жителей обрушившегося здания.



Взрыв произошел вечером 3 декабря на улице Шаландина. По словам очевидцев, люди прыгали из окон. МЧС заявило об эвакуации жильцов.