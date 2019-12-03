СМИ сообщили о взрыве газа в жилом доме под Белгородом
- 03 декабря 2019, 20:34
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Стена жилого дома обрушилась в результате взрыва бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. На место происшествия прибыли экстренные службы и представители власти, сообщили местные СМИ.
По информации прессы, инцидент произошел в четырехэтажном доме на улице Шаландина. Жильцы прыгали из окон.
По предварительным данным, ранения получил один человек. Его доставили в больницу. Официального подтверждения информации о пострадавших пока нет.
«Глава района Андрей Чесноков вместе с экстренными службами находится на месте. Информация по происшествию уточняется», — цитируют местные СМИ сообщение администрации района.
В середине ноября газ взорвался в жилом доме под Энгельсом.
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