СМИ сообщили о взрыве газа в жилом доме под Белгородом

Стена жилого дома обрушилась в результате взрыва бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. На место происшествия прибыли экстренные службы и представители власти, сообщили местные СМИ.

По информации прессы, инцидент произошел в четырехэтажном доме на улице Шаландина. Жильцы прыгали из окон.

По предварительным данным, ранения получил один человек. Его доставили в больницу. Официального подтверждения информации о пострадавших пока нет.

«Глава района Андрей Чесноков вместе с экстренными службами находится на месте. Информация по происшествию уточняется», — цитируют местные СМИ сообщение администрации района.



В середине ноября газ взорвался в жилом доме под Энгельсом.

