Названы самые посещаемые города мира

Несмотря на снижение потока туристов, лидирующую позицию в рейтинге самых посещаемых городов мира сохранил Гонконг.

Согласно отчету Euromonitor International «Top 100 City Destinations 2019», список составлен на основе данных за неполные 12 месяцев 2019 года.

Поэтому, как пишет Bloomberg, статус Гонконга как самого популярного у путешественников города мира может скоро измениться.

В первую пятерку топ-100 также вошли Бангкок, Макао, Сингапур и Лондон, который ранее занимал в рейтинге третье место, но ужесточение визовых ограничений для граждан ЕС из-за Brexit пошатнули позиции столицы Англии.

Ожидается, что самый большой «скачок» в рейтинге совершит египетский курорт Хургада, который должен подняться с 82-й строчки на 63-ю.

При этом эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены, а также рост спроса на поездки в Хорватию, Словению и Швецию.

По данным отчета, в 2019 году общее количество турпоездок в мире составит около 1,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в рейтинг самых посещаемых столиц мира.

Кроме того, был составлен рейтинг самых безопасных городов мира.

