Москва вошла в рейтинг самых посещаемых столиц мира

Эксперты составили список мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, и Москва заняла в нем 31-е место.

Кроме того, российская столица расположилась на 19-м месте среди самых востребованных городов Европы.

Москва также заняла седьмое место по доступности отелей высшей категории среди европейских столиц и вошла в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю, сообщает портал momondo.ru.

При этом, по данным экспертов, средняя стоимость в московском отеле составляет 5000 рублей в сутки, что позволило городу расположиться ровно посередине списка пятидесяти самых доступных для туристов столиц в мире.

Стоимость в московском пятизвездочном отеле в среднем составляет 9250 рублей в сутки.

Самыми востребованными у туристов среди мировых столиц стали Лондон, Париж и Амстердам.

Самыми дорогими для проживания — столицы Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий. Средняя стоимость гостиниц составляет там от 13 900 до 26 800 рублей в сутки.

Наиболее дешевыми для проживания оказались столицы Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии, где средняя стоимость проживания в отеле составляет от 2400 до 3500 рублей.

Ранее «Ридус» привел рейтинг самых безопасных городов мира.