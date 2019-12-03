Русская партия призвала к прекращению дискриминации россиян в Сербии

Сербские власти должны прекратить несправедливую дискриминацию россиян и уравнять их в правах с гражданами Европейского союза. С таким призывом обратился к президенту страны Александру Вучичу перед его визитом в Россию председатель Русской партии Слободан Николич. Заявление лидера политического движения, представляющего в Сербии интересы русского национального меньшинства, оказалось в распоряжении «Ридуса».

«Русская партия в Сербии считает нужным обеспечить российским гражданам, приехавшим в Сербию, продлить безвизовый режим на три месяца идентично, как и гражданам Евросоюза. Русская партия призывает президентов России и Сербии в ходе предстоящей встречи исправить данную несправедливость», — сказано в документе.

Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы в течение 30 дней. При этом для граждан стран Евросоюза и Соединенных Штатов этот срок составляет 90 дней.



Президент России Владимир Путин встретится с сербским лидером Александром Вучичем 4 декабря в Сочи. Главы двух стран намерены обсудить экономическое сотрудничество и взаимодействие в других сферах.

Недавно президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна намерена сохранить свой нейтральный статус в вопросах военной политики, и не станет членом каких-либо альянсов. Предпочтение не будет отдано ни НАТО, ни ОДКБ.