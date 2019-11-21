Сербия не вступит в НАТО и ОДКБ

Сербия намерена сохранить свой нейтральный статус в вопросах военной политики и не станет членом альянсов. Предпочтение не будет отдано ни НАТО, ни ОДКБ. Об этом заявил 21 ноября на пресс-конференции президент страны Александар Вучич.

«Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ», — цитирует его слова ТАСС.

Сербский лидер добавил, что «шпионский скандал», в котором, предположительно, оказался замешан военный представитель России, укрепил власти Сербии «на позициях военного нейтралитета и независимости».

Накануне в сербской «желтой прессе» опубликовали утверждение о том, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве России в Белграде, возможно, завербовал местного офицера высокого ранга. Материал сопровождался видеороликом, показывающим обмен пакетами между двумя мужчинами.

Недавно в Белграде и Севастополе вспомнили 99-летие исхода Белой армии из Крыма.