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Первым обладателем приза имени Льва Яшина стал вратарь «Ливерпуля»

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© Twitter

© Twitter

Бразильский голкипер Алисон Рамзес Бекер, защищающий в нынешнем сезоне ворота «Ливерпуля», стал первым в истории обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Церемония вручения наград France Football прошла в парижском театре Шатле.

Сезон 2018/19 сложился для 27-летнего Алиссона удачно. Он выиграл Лигу чемпионов UEFA с «Ливерпулем», отстояв шесть матчей «на ноль», и Кубок Америки со сборной Бразилии, также в шести матчах оставшись «сухим».

Бразильца признали лучшим вратарем Лиги чемпионов и лучшим голкипером года по версии FIFA.

Премия имени Льва Яшина была учреждена изданием France Football в сентябре 2019 года. Советский спортсмен по-прежнему остается единственным в истории голкипером — лауреатом «Золотого мяча». Награда была вручена стражу ворот «Динамо» и сборной СССР в 1963 году. FIFA признала его лучшим вратарем XX столетия.

Лев Яшин — чемпион Олимпиады-1956 и чемпион Европы-1960, а также пятикратный чемпион СССР. Недавно о знаменитом вратаре был снят художественный фильм.

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