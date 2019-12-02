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Музей Штази ограбили в Берлине

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© Twitter

© Twitter

Восемь орденов и драгоценности на сумму в несколько десятков тысяч евро похищены 1 декабря из музея Министерства государственной безопасности ГДР (Штази) в Берлине. Полиция ведет поиск преступников, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В музей преступники забрались через окно первого этажа. Они разбили четыре витрины и унесли две высшие награды ГДР — ордена «За Заслуги» и «Карла Маркса». В числе похищенных предметов — звезды Героя Советского Союза и «Орден Ленина», которыми были награждены руководители силовых структур Восточной Германии, а также обручальные кольца, ювелирные изделия с драгоценными камнями и часы, когда-то конфискованные Штази.

Правда, по словам директора музея, не все пропавшие экспонаты являются подлинниками. И все же цена некоторых орденов доходит до нескольких тысяч евро.

Здание не охраняется круглосуточно, поэтому преступники действовали свободно. На ограбление им понадобилось около 15 минут.

Буквально несколько дней назад в Дрездене также был ограблен музей. Полиция считает, что это сделали четыре человека. Они также позарились на драгоценности.

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