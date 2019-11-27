Стали известны подробности ограбления музея в Дрездене

В ходе расследования ограбления дрезденского музея «Зеленый свод» полиция Германии пришла к выводу, что в краже участвовали четыре человека.

Об этом свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения, пишет газет Welt.

Также стало известно, какие ценные экспонаты были похищены. Всего было украдено 11 предметов, а также части украшений. В их числе — эполет с бриллиантом почти в 50 карат и украшение королевы Амалии Августы с более 600 бриллиантами.

«Преступление было очень тщательно продумано, — приводит издание отчет полиции. — Об этом свидетельствует и тот факт, что налетчики использовали порошковый огнетушитель, чтобы замести следы».

Кража произошла в понедельник, 25 ноября. Неизвестные похитили украшения и драгоценные камни на сумму около миллиарда евро. Пострадала «историческая» секция музея, включающая в себя коллекцию его основателя, курфюрста Саксонии Августа Сильного — современника и союзника Петра Великого.