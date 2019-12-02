Опрос выявил число неправильно питающихся россиян

По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, выяснилось, что 48% россиян не считают свое питание правильным.

При этом столько же респондентов положительно оценивают свой режим питания.

По мнению 43% опрошенных, фастфуд, сладости и газировка не могут входить в здоровый рацион. При этом 22% респондентов осознают важность контроля за количеством потребляемых ими белков, жиров, углеводов и витаминов.

Как рассказала газете «Известия» завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института РУДН Светлана Орлова, опрос показал, что при выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов, а в меньшей степени — на сбалансированность собственного рациона.

Орлова отметила, что многим невдомек, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище.

Ранее сообщалось, что команда американских специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний США провела исследование, в ходе которого выяснила, как продукты глубокой переработки сказываются на нашем здоровье.