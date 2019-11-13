Чем вредны продукты глубокой переработки

Команда американских специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний США провела исследование, в ходе которого выяснила, как продукты глубокой переработки сказываются на нашем здоровье.

Напомним, что к продуктам глубокой переработки относится пища, которая прошла какую-либо серьезную обработку. Например, жареная курица — это курица в тепловой обработке, а сосиска или колбаса — это уже мясо, прошедшее глубокую переработку.

Как правило, все продукты глубокой переработки причисляют к «вредной» пище: гамбургеры, пицца, белый хлеб, сладкая газировка, чипсы, соусы и различные полуфабрикаты.

Мы не замечаем, как наш рацион питания постепенно наполняется такими продуктами. А они, как показывают многие исследования, вредят нашему здоровью.

Так, недавняя работа американских ученых показала, что продукты глубокой переработки повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что продукты из этой категории содержат повышенный процент сахара и соли.

У них маленькая энергетическая ценность, но высокая калорийность. Человек быстро наедается, и ему приходится съедать еще одну порцию не всегда полезных продуктов. Это может привести не только к ожирению, но и к развитию диабета или повышенному холестерину.

Авторы работы считают, что если ежедневный рацион питания человека состоит из 70% продуктов глубокой переработки, то он в два раза больше подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди, у которых «вредных» продуктов в рационе всего 40%.

Эти выводы были сделаны на основе исследования, проведенного с 2011 по 2016 год, в котором приняло участие 13 446 человек в возрасте старше 20 лет.