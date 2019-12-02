Прилепин назвал статью Дмитрия Быкова «манифестом расизма»

Писателя Захара Прилепина возмутила статья его коллеги Дмитрия Быкова о ситуации в Донбассе.

На своей станице в Facebook Прилепин опубликовал отрывок из этой статьи, автор которой использует для описания происходящих на Украине событий аналогию с отношениями людей и «люденов», ссылаясь при этом на творчество братьев Стругацких.

«В мире люденов туговато будет с иронией и милосердием. Мир, условно говоря, Донбасса сделал все, чтобы в мире Киева относились к нему без иронии и милосердия», — говорится в статье Быкова.

По его мнению, «мир Донбасса не хочет, чтобы его интегрировали», и непонятно, что будет делать Киев.

Комментируя размышления Быкова, Прилепин причислил их к «самому обычному и самому банальному фашизму». «По Быкову Украина и Донбасс — две расы, развивающаяся и низшая. Донбасс сам добился, чтоб к ним относились без милосердия и забомбили восемь тысяч человек, включая детей. Потому что они — людены», — пишет Прилепин.

Статью Быкова он назвал «манифестом расизма».

Ранее сообщалось, что Прилепин вместе с политологом Александром Казаковым, бывшим пресс-секретарем погибшего главы ДНР Захарченко, основали новое общественное движение «За Правду».

Напомним, Захар Прилепин возглавляет проект «Добровольцы культуры» Общероссийского народного фронта, одна из инициатив которого — создание в Омске народного музея Егора Летова. Кроме того, писатель создал Благотворительный фонд Захара Прилепина, который оказывает помощь жителям воюющего Донбасса.

