Директор Эрмитажа высказался против катка на Дворцовой площади Петербурга

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал «неприличной» идею создания катка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский предложил активнее задействовать главную городскую площадь во время новогодних праздников и напомнил, что когда-то на этом месте в период зимних каникул размещался каток.

«Делать каток на Дворцовой площади абсолютно неприлично», — цитирует ТАСС Пиотровского.

По его словам, когда на Дворцовой площади делали ледовые скульптуры, это было замечательно, но не следует превращать ее в ЦПКиО и стадион.

Руководитель Эрмитажа полагает, что у площади «есть свои исключительные особенности, которые можно использовать и которые могут работать».

Как отмечает агентство, все мероприятия, проходящие на Дворцовой, включая военные парады, праздничные концерты и шоу, согласовываются с дирекцией Эрмитажа, поскольку они могут повлиять на состояние музейных ценностей. На площади уже обустраивали каток несколько лет подряд, однако после его демонтажа музей не досчитался нескольких фигур орлов на ограде.

В апреле Пиотровский, а также художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и актер Константин Хабенский одобрили идею построить на набережной Невы парк и театрально-выставочный комплекс.